الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1943 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بـ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من سحب 1943 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

تفعيل العقوبات 

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس".

وزارة الداخلية الملصق الالكتروني المنظومة الإلكترونية الحركة المرورية الملصق

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