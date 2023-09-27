"فوي فوي فوي" يواصل تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

احتل فيلم فوي فوي فوي للنجم محمد فراج المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس وجمع الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات قدرت بـ634.404 ألف جنيه وهي إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة، لتصل بذلك إجمالي إيرادات الفيلم إلى 12.492.752 مليون جنيه.

قصة فيلم فوي فوي فوي

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصرعن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكان محمد فراج قد أعرب عن سعادته لاختيار فيلم فوي فوي فوي التمثيل مصر في الأوسكار ونشر فراج عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر فيلم "فوى فوى فوى" وعلق عليها: "مبسوط جدا وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصرى اللى أنا فخور بإنى جزء منة "ڤوى ڤوى ڤوى" عشان يمثل بلدى مصر فى الأوسكار وينافس على جايزة أفضل فيلم أجنبى.. شكرًا لكل طاقم عمل الفيلم وصُنَّاعه.. شكرًا لكل من دعم الفيلم".