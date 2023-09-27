الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أخبار الظهيرة"| الرئيس السيسي يكرم العلماء.. وروسيا تضيف رئيس الأركان البريطانية لقائمة العقوبات

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

 تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية واجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يكرم عددًا من العلماء والأئمة والقراء والمفتين والواعظات

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من العلماء والأئمة والقراء والمفتين والواعظات، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.. للمزيد اضغط هنا. 

روسيا تضيف رئيس الأركان البريطانية و22 آخرين لقائمة العقوبات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وسَّعت قائمة عقوباتها ضد  بريطانيا، لتشمل 23 شخصًا آخرين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه نظرًا لاعتماد لندن نهجًا مناهضًا لروسيا، يتم في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل واسع، وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، اتُخذ قرار بتوسيع قائمة الممنوعين من دخول روسيا، من خلال إدراج 23 شخصًا آخرين فيه يمثلون المؤسسة العسكرية السياسية والصحافة والمجتمع العلمي في بريطانيا.. للمزيد اضغط هنا .

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الأربعاء 27-9-2023.. الأكثر بحثا من جانب المواطنين في الساعات الماضية، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا .

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء  

سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023.. شهدت هدوءًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم لذا نستعرض تحديث سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر.. للمزيد اضغط هنا.

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