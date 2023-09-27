المؤبد لـ"حلوانى" والمشدد لعامل لحيازتهم "هيروين" فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من حضوريا للأول وغيابيا للثانى، أولا بالسجن المؤبد للمتهم "أ. م"، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، وثانيا معاقبة المتهم "م. أ" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المضبوطات، للاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى الحميلي، وسكرتير المحكمة محمود مصطفى.

تفاصيل الجريمة من التخطيط وحتى ارتكابها

بداية أحداث القضية المقيدة برقم 4878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه على إثر اتصال هاتفى من أحد المصادر السرية مفاده إلى قيام المتهم "ا.م.ا" حلوانى، بالاتجار فى المواد المخدرة، فانتقل قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا فى يده حافظة بلاستيكية ويقوم بمناولة المتهم الثانى "م. ا" عامل مبيض، لفافتين تحوى على مخدر الهيروين مقابل مبلغ مالى، فأسرعت القوة فى ضبطهما واستخلاص الحافظة البلاستيكية بحوزة المتهم الأول وعثر بداخلها على عدد 11 لفافة لمخدر الهيروين وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى ضبط بحوزته اللفافتان اللتان تحصل عليهما من المتهم الأول.

بمواجهتهما أقر الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أقر المتهم الثانى بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.