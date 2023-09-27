الرئيس السيسى: العالم يشهد حالة توتر لم تحدث منذ عقود طويلة

قال الرئس عبدالفتاح السيسي إن احتفال هذا العام بذكرى المولد النبوي الشريف يأتي بينما يمر العالم بظروف دقيقة.

وأضاف، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "هذه الظروف الدقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما أعقب ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع العالم إلى رفع التضخم لاحتواء الأزمة".

وتابع: "استدعى ذلك نزوح كثيف لرءوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية، ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصاديات الناشئة".