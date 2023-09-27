الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أيمن محسب: مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة "كافية"

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو  مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتنظيم الخاص بتحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مؤكدا أن المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير التوكيلات يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ودعم المرشح الذي يعبر عن أفكارهم وتطلعاتهم. 

 

 فترة كافية جدًا لجمع التوكيلات


وأكد "محسب"، أن المدة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تبدأ من 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، تعتبر فترة كافية جدًا لجمع التوكيلات اللازمة للترشح لجميع المرشحين، وليس كما يروج البعض أن مدة جمع التوكيلات ١٠ أيام فقط. 


وأكد عضو مجلس النواب، أن الخريطة الزمنية المحددة لمراحل العملية الانتخابية كافية ومناسبة للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات يتطلب ١٠٠٠ توكيل من محافظة بواقع ٢٥ محافظة، فمن الطبيعي أن الراغب في الترشح له شعبية جارفة وقادر على جمع هذا الرقم في مدة أقل بكثير من ٣ أسابيع.

 

مطالبة الجميع بالعمل دون التشكيك في أي من إجراءات العملية الانتخابية

 

وطالب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الجميع بالعمل دون التشكيك في أي من إجراءات العملية الانتخابية خاصة أنها تدار حتى الآن وفقا للضوابط والمحددات التي أقرها الدستور والقانون. 

 

آليات الحصول على توكيلات المواطنين


وأوضح النائب أيمن محسب، أن القانون وضع آليه أخرى يمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى الحصول على توكيلات المواطنين، وهي جمع توكيلات ٢٠ عضو من أعضاء مجلس النواب، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها فقط تنظيم العملية الانتخابية، وهي تقوم بذلك بنفس الآليات والمعايير التي نص عليها القانون والدستور والتي تم اتباعها في الانتخابات السابقة 2014، و2018. 

النائب أيمن محسب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ لجنة أولويات الاستثمار الحوار الوطنى تحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية

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