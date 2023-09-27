الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الأزهر: مولد النبي أهم حدث في تاريخ البشرية منذ خلق الله الكون

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر: إن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أهم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ أن خلق الله الكون، وسخر كل ما فيه لخدمة الإنسان، وكأن هذا الكون كان يرتقب قدومه منذ أمد بعيد، يجب علينا أن نتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته النبيلة، وأن نجعل من هذا التأسي واقعا في حياتنا كالأمانة والصدق والمودة والإخلاص وغيرها من الصفات الجميلة التي تصلح مجتمعات بأكملها".
وأضاف رىيس جامعة الأزهر ـ في تصريحات اليوم ـ أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم يعني العزيمة على التغيير للأفضل فإن ميلاده صلى الله عليه وسلم غير وجه الدنيا، كما يعني مولده صلى الله عليه وسلم، عدم اليأس مهما أطبقت الظلمات، فإن الفجر يأتي بعد شدة الظلام، وإن الصبح قريب وإن المنح تولد من أرحام المحن.

ولفت إلى قول الشاعر وقد صور ما أصاب الناس من الظلمات قبل مولده صلى الله عليه وسلم فقال "أتيت والناس فوضى لا تلم بهم إلا على صنم قد هام في صنم، وقول الشاعر أيضا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء".

رئيس جامعة الأزهر: الأمم السعيدة هى التى تطفئ نيران الحرب

 

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رئيس جامعة الأزهر يشيد بأخلاق طلاب إندونيسيا الدارسين فى كليات الجامعة

 

من الواجب على المسلمين أن يكونوا صورة مشرفة للإسلام


وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مولد الرسول صلى الله عليه هو الخير كله للبشرية والنور الذي أضاء الكون وأخرج الناس من الظلمات إلى النور يهتدون بأحسن الأخلاق وأفضلها وجميل الصفات وأعظمها.
وقال رئيس جامعة الأزهر إن الله تعالى أثنى على نبيه وتحدث القرآن الكريم عن أخلاقه وصفاته الحسنة وسلوكه القويمن وأوجبت الشريعة الإسلامية على المسلمين والمؤمنين الاقتداء به في أقواله وأفعاله وأخلاقه ، يقول الحق تبارك وتعالى: {لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ويقول تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}، مؤكدًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، استحق هذه المكانة العظيمة والثناء الرباني العظيم لأن حياته كلها كانت تطبيقا كاملا وتاما لأوامر الله عز وجل ونواهيه.
وشدد رئيس جامعة الأزهر، على أنه من الواجب على المسلمين أن يكونوا صورة مشرفة للإسلام، من خلال الاقتداء برسولهم - صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الأمة أحوج إلى أن تكون وفية لربها ولرسولها ولدينها وأوطانها.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر خلق الله الكون مولد النبي المصطفى

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