رئيس جامعة الأزهر يشيد بأخلاق طلاب إندونيسيا الدارسين فى كليات الجامعة

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأخلاق وانضباط طلاب إندونيسيا الدارسين في كليات الجامعة "العربية، والشرعية، والعملية".

جانب من اللقاء

جاء ذلك خلال استقبال وفد إندونيسي بهدف التعاون في مجال اللغة العربية واللغة الإندونيسية ضم كلا من: أيندانج أمين الدين، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وتنمية اللغات، وأيوا لقمانا، رئيس الإدارة المركزية لتقوية وتمكين اللغة، وسواردي إيكا، مساعد رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، وميلي ساني، مساعدة رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية اللغوية، ومحمد يودي أنانتو، وتوفيق بودي، مساعدي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة المالية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، وسبحان جيلاني، وإروان مولانا، وفوزان مصطفى، أعضاء مكتب المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة.

جانب من اللقاء

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الإندونيسي في رحاب الأزهر جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تولي طلاب إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر كل الرعاية والعناية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ومحمد عبدالخالق، أمين عام الجامعة، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

جانب من اللقاء

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالنماذج المضيئة من الطلاب الوافدين الدارسين في قبلة العلماء جامعة الأزهر.

جانب من اللقاء

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخرج طلبة سلطنة بروناي دارالسلام الدارسين في جامعة الأزهر ومعهد قراءات شبرا، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وسفير سلطنة بروناي دارالسلام بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.