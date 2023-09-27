الشيوخ الأمريكى يقترح خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا

اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، خفض حجم الأموال المخصصة لـ أوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاجون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

وبحسب مسودة تعديل الميزانية: "اقترح مجلس الشيوخ الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنتاجون للسنة المالية 2024، أي من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، 1.65 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال وزارة الخارجية".

وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.

وسبق أن أكد البيت الأبيض، أنه يجب الاتفاق على الطلب قبل نهاية السنة المالية، أي قبل الأول من أكتوبر، كما يقترح أعضاء مجلس الشيوخ الآن ترتيبا مؤقتا بدلا من الاتفاق على "مساعدة إضافية" كاملة.

ولا يوافق بعض النواب في الكونجرس على التصويت لصالح تقديم المساعدات لأوكرانيا في نفس الحزمة من الأموال المخصصة لاحتياجات الولايات المتحدة، ويهددون الحكومة بقطع التمويل.

وأفاد موقع "بانشبول نيوز"، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.