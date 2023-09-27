الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشيوخ الأمريكى يقترح خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، خفض حجم الأموال المخصصة لـ أوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاجون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

 

وبحسب مسودة تعديل الميزانية: "اقترح مجلس الشيوخ الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنتاجون للسنة المالية 2024، أي من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، 1.65 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال وزارة الخارجية".

 

وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.

 

وسبق أن أكد البيت الأبيض، أنه يجب الاتفاق على الطلب قبل نهاية السنة المالية، أي قبل الأول من أكتوبر، كما يقترح أعضاء مجلس الشيوخ الآن ترتيبا مؤقتا بدلا من الاتفاق على "مساعدة إضافية" كاملة.

 

ولا يوافق بعض النواب في الكونجرس على التصويت لصالح تقديم المساعدات لأوكرانيا في نفس الحزمة من الأموال المخصصة لاحتياجات الولايات المتحدة، ويهددون الحكومة بقطع التمويل.

 

وأفاد موقع "بانشبول نيوز"، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

 

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

مجلس الشيوخ الامريكي خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا مسودة تعديل الميزانس السنة المالية 2024 البنتاجون وزارة الخارجية الامريكية

الأكثر قراءة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2027

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 27-9-2023

عاجل.. الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات قادمتان من سوريا

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

الرئيس الأوكرانى: العقوبات على روسيا ليست كافية وسنتخذ إجراءات جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر