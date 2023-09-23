السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تنحى رئيس "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكى بسبب شبهات فساد

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بوب مينينديز

قال تشاك شومر رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تنحى مؤقتاً عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

 

وأرجع شومر اتخاذ مينينديز قرار التنحي عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

 

وذكر شومر في بيان أن مينينديز، الذي لم يعط إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة.

 

وأضاف رئيس "مجلس الشيوخ" أن مينينديز سيتنحى "لحين التوصل لحل.

تشاك شومر مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الامريكي السناتور الحزب الديمقراطي

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