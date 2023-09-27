الصين توجه رسالة إلى الدول الغربية بشأن خطوط أنابيب نورد ستريم

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينج شوانج، إن بكين تأسف لعدم التوصل لنتيجة واضحة للتحقيق حول تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم الذي أثر على إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف شوانج خلال جلسة لـ مجلس الأمن الدولي، أن الصين تدعو الدول المعنية إلى التواصل والتعاون مع روسيا بشأن التحقيق حول تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم.

ومن جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة قررت تقويض مشروع "نورد ستريم" من أجل الحفاظ على نفوذها في أوروبا.

وأضاف المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي: "تظهر المزيد والمزيد من الأدلة في مجتمع الخبراء على أن تقويض نورد ستريم هو من عمل واشنطن، التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي الفظيع، مسترشدة برغبة أنانية ضيقة لتعزيز هيمنتها في أوروبا"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الأوروبية في حاجة ماسة إلى موارد الطاقة من روسيا.