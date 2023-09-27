الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى يكشف حقيقة وفاة إسماعيل ياسين مفلسًا

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

رد الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي، على ما أثير حول وفاة الفنان إسماعيل  ياسين، مفلسًا أو متسولًا، مؤكدًا أنها شائعات لا تليق بقيمة فنان بحجم إسماعيل ياسين، مؤكدًا: “مات مستورًا، وأسرته أكدت ذلك”.

 

وأضاف “شوقي”خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أن إسماعيل ياسين كان فنان ميسور الحال وله فرقة مسرحية مع أبو السعود الأبياري، وكون ثروة طائلة إلا أن الضرائب تراكمت عليه وكانت تقدر بـ70 ألف جنيه، فلم يكن يتابعها مما اضطره لدفع الضرائب وتسبب في انهيار المسرح وحل الفرقة المسرحية. 

 

وتابع: بعدها سافر إسماعيل ياسين إلي لبنان وقدم العديد من الأعمال الفنية وكون ثروة هائلة عاد بها إلى مصر.

 

إسماعيل ياسين من داخله كان مطرب

وأكد "شوقي" أن إسماعيل ياسين كان مطربًا فلا يكاد يخلو فيلم من أغنية أو مونولوج، لافتا إلي أنه المونولوجيست الوحيد الذي ما زالت الناس تردد مونولوجاته. 

 

وتابع أنه رغم نجاح إسماعيل ياسين وبطولته لعدة أفلام في العام الواحد إلا أنه لم يتخل عن دوره كبطل ثاني. 

إسماعيل ياسين مفلس الأخبار تصريحات أسرته ميسور الحال

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