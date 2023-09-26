الخميس.. "التعليم" تُعلن تفاصيل استعداداتها لانطلاق العام الدراسى 2024

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل استعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والمقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، وينتتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأعلنت الوزارة عن السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا علي النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

٢- امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق الأحد 14 يناير 2024.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو 2024.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.