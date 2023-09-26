بالتعاون مع "المتحدة".. وزير التعليم العالى يشكر الرئيس بعد دعمه لمسابقة "جيل z"

وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه مسابقة "جيل z"، بعد مشاهدته لبرومو المسابقة، والتي تقدمها الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المسابقة تهدف لاختيار المشروعات المتميزة والاختراعات من خلال الطلاب المبتكرين، وتحويل الاختراعات لمنتج.

وأشار إلى أننا سنكون حريصين على وجود رجال صناعة لتبني هذه الابتكارات، ومن خلال الدعم ومبادرة الرئيس بمضاعفة الرقم المرصود للمسابقة.

يمكن مد باب التقديم في المسابقة

وأكد أن العينة التي يحولها الطالب لمنتج تفيد الاقتصاد تعتبر مدخلًا جديدًا لدعم الاقتصاد لضخه في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه تم فتح المسابقة يوم 22 سبتمبر ومستمرة حتى 1 أكتوبر وفقًا للإقبال، ومن الممكن أن نمدها لأننا نحتاج أكبر عدد من الطلاب وتوجد لجان مشكلة وسيتم الإعلان عنها والمسابقات ستكون أمام الجميع.