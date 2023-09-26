كارمن سليمان تطرح أحدث أعمالها الغنائية "روقاني".. غدا

تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي انتهت من تسجيلها الفترة الماضية بعنوان “روقاني”.

ومن المقرر أن تطرح كارمن سليمان أغنية "روقاني" مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتعاون كارمن سليمان في أغنية “روقاني" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي وتوزيع موسيقي وميكس وماستر ماهر الملاح.

وكانت كارمن سليمان طرحت الفترة الماضية أغنية "يا جمالك" بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزعين الموسيقيين كل من نوفو وعيسى وأسود، وهندسة صوتية ماهر صلاح.



آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وكان آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية فيديو كليب أغنية "أنت الأصيل" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان في أغنية "أنت الأصيل" مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، ومكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح.