الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كارمن سليمان تطرح أحدث أعمالها الغنائية "روقاني".. غدا

كارمن سليمان
كارمن سليمان

تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي انتهت من تسجيلها الفترة الماضية بعنوان “روقاني”.

 

ومن المقرر أن تطرح كارمن سليمان أغنية "روقاني" مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتتعاون كارمن سليمان في أغنية “روقاني" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي وتوزيع موسيقي وميكس وماستر ماهر الملاح.

 

وكانت كارمن سليمان طرحت الفترة الماضية أغنية "يا جمالك" بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزعين الموسيقيين كل من نوفو وعيسى وأسود، وهندسة صوتية ماهر صلاح.


آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وكان آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية فيديو كليب أغنية "أنت الأصيل" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان في أغنية "أنت الأصيل" مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، ومكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح.

 

المطربة كارمن سليمان كارمن سليمان أغنية روقاني م روقاني أغنية روقاني يوتيوب عمرو مصطفى يا جمالك

مواد متعلقة

تفاصيل إحياء بهاء سلطان حفلين بدبى والكويت أكتوبر المقبل

محمد رمضان يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة: "القادم صادم" (فيديو)

باللهجة الخليجية.. نوال الزغبى تطرح أحدث أعمالها الغنائية "فخامة معاليك" (فيديو)

أصالة تشوق جمهورها للجزء الأول لألبومها الجديد "‫لحقت نفسى" (فيديو)

"على باب العمارة".. watch it تطرح بوستر منفردًا لمحمد رضوان

في ختام دورته الأولى.. إعلان جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

"الدم عمره ما يبقى مية" يفوز بذهبية أفلام الطلبة في مهرجان الغردقة

غدًا.. مروة ناجي تُحيي احتفالية دار الأوبرا بالمولد النبوي الشريف

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر