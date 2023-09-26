الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة.. "رافينيا" أساسيًا و"توريس" يقود الهجوم أمام ريال مايوركا

رافينيا
رافينيا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

وأجرى “تشافي” عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال لقاء سيلتا فيجو الماضي، حيث بدأ مارتينيز في قلب الدفاع بجوار أراوخو.

كما بدأ تشافي بمثلث هجومي متكون من البرازيلي رافينيا ويجاوره جواو فيليكس وفيران توريس.

تشكيل برشلونة.. رافينيا أساسيًا وتوريس يقود الهجوم أمام ريال مايوركا

  • حراسة المرمى: تير شتيجن
  • خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي
  • خط الوسط: جابي، روميلو، جوندوجان
  • خط الهجوم: توريس، فيليكس، رافينيا

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني

ومن 6 لقاءات خاضها الفريق الكاتلوني استطاع أن يفوز في 5 مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة ليكون في رصيد نقاطه 16 نقطة بينما ريال مدريد فاز في 5 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة ليتجمد رصيده عند النقطة 15 ويصعد فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بفوزه أمس ويرتفع رصيده الى 10 نقاط.

وحقق برشلونة 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، منذ آخر تعثر له في الجولة الأولى أمام خيتافي.

برشلونة تشكيل برشلونة رافينيا توريس ريال مايوركا تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

مواد متعلقة

أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة لاس بالماس

ترتيب الدوري الاسباني بعد هزيمة ريال مدريد "برشلونة يخطف الصدارة"

برشلونة يقلب تأخره أمام جيرونا لانتصار ويتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر