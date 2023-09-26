تشكيل برشلونة.. "رافينيا" أساسيًا و"توريس" يقود الهجوم أمام ريال مايوركا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

وأجرى “تشافي” عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال لقاء سيلتا فيجو الماضي، حيث بدأ مارتينيز في قلب الدفاع بجوار أراوخو.

كما بدأ تشافي بمثلث هجومي متكون من البرازيلي رافينيا ويجاوره جواو فيليكس وفيران توريس.

تشكيل برشلونة.. رافينيا أساسيًا وتوريس يقود الهجوم أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي

خط الوسط: جابي، روميلو، جوندوجان

خط الهجوم: توريس، فيليكس، رافينيا

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني

ومن 6 لقاءات خاضها الفريق الكاتلوني استطاع أن يفوز في 5 مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة ليكون في رصيد نقاطه 16 نقطة بينما ريال مدريد فاز في 5 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة ليتجمد رصيده عند النقطة 15 ويصعد فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بفوزه أمس ويرتفع رصيده الى 10 نقاط.

وحقق برشلونة 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، منذ آخر تعثر له في الجولة الأولى أمام خيتافي.