طبيبة بـ"حياة كريمة": حققت حلم التطوع لخدمة المرضي الأكثر احتياجًا

حولت القوافل الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الحالات الحرجة سواء تعانى من أمراض وبائية أو معدية أو أصحاب أمراض مزمنة، إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفق بروتوكول التعاون لاستقبال الحالات المحولة من القوافل والتعامل معها بشكل عاجل.

طبيبة بـ"حياة كريمة": أشعر بالسعادة الشديدة عندما أقدم العلاج للمرضي

"نورا محمود" طبيبة أطفال متطوعة بقوافل "حياة كريمة"، قالت إنها حلمت منذ الطفلولة بالمشاركة في عمل تطوعي لمساعدة الفقراء والمرضى، وتحقق حلمها من خلال المشاركة في مبادرة "حياة كريمة".

وقالت"نورا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها شاركت في العديد من القوافل الطبية التي تنظمها مبادرة "حياة كريمة" في محافظات الجمهورية، والتي ساهمت في دعم المواطنين ومواجهة تردي الأوضاع الصحية في بعض المناطق الريفية والنائية، من خلال تقديم الرعاية الصحية وتوفير العلاج والعقاقير الطبية اللازمة لحالاتهم من الصيدلية.

وأعربت “نورا” عن سعادتها بكونها من المساهمين في إنقاذ أهالينا الذين يحتاجون للمساعدة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، بعدما قدمت العلاج للكثير من المرضى داخل تلك القرى ، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الخدمات للفقراء داخل القرى النائية، ووفرت لها فرصة التطوع وتقديم المساعدات للفقراء.