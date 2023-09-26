الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيبة بـ"حياة كريمة": حققت حلم التطوع لخدمة المرضي الأكثر احتياجًا

حياة كريمة
حياة كريمة

حولت القوافل الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الحالات الحرجة سواء تعانى من أمراض وبائية أو معدية أو أصحاب أمراض مزمنة، إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفق بروتوكول التعاون لاستقبال الحالات المحولة من القوافل والتعامل معها بشكل عاجل.

متطوعة فى "حياة كريمة": المبادرة تقدم المساعدات لجميع المحتاجين

متطوع في "حياة كريمة": المبادرة حققت لي حلم الطفولة

 

طبيبة بـ"حياة كريمة": أشعر بالسعادة الشديدة عندما أقدم العلاج للمرضي 

"نورا محمود" طبيبة أطفال متطوعة بقوافل "حياة كريمة"، قالت إنها حلمت منذ الطفلولة بالمشاركة في عمل تطوعي لمساعدة الفقراء والمرضى، وتحقق حلمها من خلال المشاركة في مبادرة "حياة كريمة".

وقالت"نورا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها شاركت في العديد من القوافل الطبية التي تنظمها مبادرة "حياة كريمة" في محافظات الجمهورية، والتي ساهمت في دعم المواطنين ومواجهة تردي الأوضاع الصحية في بعض المناطق الريفية والنائية، من خلال تقديم الرعاية الصحية وتوفير العلاج والعقاقير الطبية اللازمة لحالاتهم من الصيدلية.

وأعربت “نورا” عن سعادتها بكونها من المساهمين في إنقاذ أهالينا الذين يحتاجون للمساعدة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، بعدما قدمت العلاج للكثير من المرضى داخل تلك القرى ، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الخدمات للفقراء داخل القرى النائية، ووفرت لها فرصة التطوع وتقديم المساعدات للفقراء.  

القوافل الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه امراض الصحة المبادرة القوافل

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر