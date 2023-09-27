الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023، يبحث عشاق كرة القدم والساحرة المستديرة في الساعات الماضية عن مواعيد مباريات يوم الأربعاء 27-9-2023 والقنوات الناقلة، والذي من المقرر أن يشهد مواجهات الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


أتلتيك بيلباو × خيتافي ـ 20:00 مساء ـ beIN Sports

ريال مدريد × لاس بالماس ـ 20:00مساء ـ beIN Sports

فياريال × جيرونا ـ 20:00مساء ـ beIN Sports

فالنسيا × ريال سوسيداد ـ 22:30 مساء ـ beIN Sports

قادش × رايوفاليكانو ـ 22:30 مساء ـ beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


هيلاس فيرونا × أتالانتا ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS

إمبولي × ساليرنيتانا ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS

كالياري × ميلان ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS

إنتر ميلان × ساسولو ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS

لاتسيو × تورينو ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS

نابولي × أودينيزي ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة


إنبي × طلائع الجيش ـ 16:00 مساء ـ oN time Sports

الجونة × زد ـ 19:00 مساء ـ oN time Sports

مواعيد مباريات كأس ألمانيا


فيهين فيسبادن × لايبزيج ـ 21:45 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة


تشيلسي × برايتون ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

أستون فيلا × إيفرتون ــ 21:45 مساء ـ beIN Sports

بورنموث × ستوك سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

برينتفورد × أرسنال ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

فولهام × نوريتش سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

بلاكبيرن روفرز× كارديف سيتي ــ 21:45 مساء ـ beIN Sports

ليفربول × ليستر سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

لينكولن سيتي × وست هام يونايتد ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة


الفتح × الأخدود ـ 18:00 مساء ـ قناة SSC

العروبة × الوحدة ــ 18:00 مساء ـ قناة SSC

الخليج × العدالة ـ 21:00 مساء ـ قناة SSC

أبها × هجر ـ 21:00 مساء ـ قناة SSC

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