عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023، يبحث عشاق كرة القدم والساحرة المستديرة في الساعات الماضية عن مواعيد مباريات يوم الأربعاء 27-9-2023 والقنوات الناقلة، والذي من المقرر أن يشهد مواجهات الدوريات الأوروبية الكبرى.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو × خيتافي ـ 20:00 مساء ـ beIN Sports
ريال مدريد × لاس بالماس ـ 20:00مساء ـ beIN Sports
فياريال × جيرونا ـ 20:00مساء ـ beIN Sports
فالنسيا × ريال سوسيداد ـ 22:30 مساء ـ beIN Sports
قادش × رايوفاليكانو ـ 22:30 مساء ـ beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × أتالانتا ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS
إمبولي × ساليرنيتانا ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS
كالياري × ميلان ـ 19:30 مساء ـ AD SPORTS
إنتر ميلان × ساسولو ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS
لاتسيو × تورينو ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS
نابولي × أودينيزي ـ 21:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي × طلائع الجيش ـ 16:00 مساء ـ oN time Sports
الجونة × زد ـ 19:00 مساء ـ oN time Sports
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
فيهين فيسبادن × لايبزيج ـ 21:45 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي × برايتون ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
أستون فيلا × إيفرتون ــ 21:45 مساء ـ beIN Sports
بورنموث × ستوك سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
برينتفورد × أرسنال ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
فولهام × نوريتش سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
بلاكبيرن روفرز× كارديف سيتي ــ 21:45 مساء ـ beIN Sports
ليفربول × ليستر سيتي ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
لينكولن سيتي × وست هام يونايتد ـ 21:45 مساء ـ beIN Sports
نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي ـ 22:00 مساء ـ beIN Sports
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
الفتح × الأخدود ـ 18:00 مساء ـ قناة SSC
العروبة × الوحدة ــ 18:00 مساء ـ قناة SSC
الخليج × العدالة ـ 21:00 مساء ـ قناة SSC
أبها × هجر ـ 21:00 مساء ـ قناة SSC
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