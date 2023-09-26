بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال في برقية التهنئة بالمولد النبوي الشريف: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".

وتابع بطريرك الكاثوليك قائلاً: "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".