الأنبا إبراهيم اسحق يترأس قداس الأربعين لمثلث الرحمات

ترأس صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، قداس ذكرى الأربعين لطيب الذكر مثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية.

عاون غبطة البطريرك فى صلاة القداس نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران كرسي اسيوط للاقباط الكاثوليك إلى جانب الآباء المطارنة أعضاء السينودس البطريركي للاقباط الكاثوليك، الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر، الأنبا يوسف ابوالخير مطران سوهاج الشرفى، الأنبا توما حبيب مطران كرسي سوهاج، الأنبا انطونيوس عزيز،الأنبا بشارة جودة مطران ابوقرقاص وتوابعها، الأنبا بولا شفيق مطران الاسماعيلية ومدن القناة، والأنبا مرقس وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

وحضر القداس الاب بولس ساتى مدبر الكلدان الكاثوليك بمصر والأب مراد مجلع الخادم افقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر . كما شارك فى صلاة القداس اشقاء طيب الذكر مثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم، يتقدمهم الأب كميل والاب كرمي وباقى افراد العائلة .

إلى جانب مشاركة كوكبة من الأباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات القبطية الكاثوليكية وباقة من الجماعات الرهبانية النسائية وعدد كبير من ابناء الإيبارشية ومحبى المنتقل الكريم .

خلال العظة، قدم غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحاق، الشكر لله على حياة مثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم وخدمته فى الكنيسة الكاثوليكية داخل مصر وخارجها فى حياته الكهنوتية والاسقفية .

وانطلاقا من انصل إنجيل الراعي الصالح ( يو10)، تحدث غبطة البطريرك ابراهيم اسحق، عن اربعة صفات للراعي الصالح وهى أن الراعى الصالح يعرف خرافه ،يقودها، يغذيها، ويحميها وتامل غبطة البطريرك فى الخصال الأربعة على ضوء سيرة وحياة طيب الذكر الأنبا كيرلس وليم الذى سعى أن يكون على مثال الراعي الصالح يسوع المسيح .

وفى نهاية القدا الاحتفالي قدم نيافة الأنبا دانيال لطفى راعى الايبارشية كلمة شكر للرب على حياة مثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم كما شكر عائلة الراحل الجليل التى قدمت بسخاء الكثير من المكرسين يأتى على رأسهم غبطة البطريرك كيرلس مقار، والانبا كيرلس وليم والعديد من الدعوات الكهنوتية والرهبانية التى سعت إلى تمجيد اسم الرب وخدمة الكنيسة . كذلك شكر الأنبا دانيال الحضور الكريم من اكليروس وعلمانين والذين عبروا بكلماتهم وصلواتهم عن معنى المحبة والوفاء للرعاة الصالحين والخدام الأمناء.

وعقب القداس الإلهي شاهد الحضور الكريم فيلماً تسجيليلاً قصيرًا عن حياة وخدمة مثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم ، وفى نهاية اليوم قام غبطة البطريرك واعضاء السينودس البطريركى بزيارة مدافن الأباء المطارنة اسفل مذبح الكاتدرائية للتبرك والصلاة.