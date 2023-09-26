الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: 3 مؤثرات رئيسية على أصوات الناخبين فى الرئاسة الأمريكية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية

أوضح الدكتور توفيق حميد، المحلل السياسي، أهم العوامل المؤثرة على أصوات الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "هناك ثلاث نقاط محورية في المرحلة المقبلة تؤثر على اتخاذ القرار بالنسبة للناخب الأمريكي". 

مؤثرات مالية 

وأضاف "حميد" خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية  إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أمورًا مالية لها علاقة بالحرب في أوكرانيا، إضافة إلى أزمة التضخم وتقليل النفقات الداخلية، لافتًا إلى أن هناك حالة من الغضب في الشارع تجاه بايدن. 

فتح الحدود أمام اللاجئين

وأوضح أن المحور الثاني خدمي، لافتًا إلى أنه عند فتح الحدود الأمريكية لدخول اللاجئين بأعداد ضخمة جدًا، فإن ذلك يؤدي إلى وجود حالة ضغط على المستشفيات والمرافق وكل ما يحتاجه الشعب، وهو ما تسبب في إحداث نوع من الغضب الشعبي من عدم القدرة على الحصول على الخدمات بالصورة الطبيعية بسبب فتح الحدود في عهد بايدن على عكس ما كان يريد أن يفعله ترامب. 

التحول الجنسي 

وأشار إلى أن المحور الثالث مؤثر بدرجة ليست بقليلة، وهو موضوع أخلاقي خاص بالتحول الجنسي، وتعلم الأطفال الثقافة الجنسية منذ الصغر بطريقة يراها البعض مبالغًا فيها، وبالتالي فإن هذا مؤثر وعامل خطير جدًا عند الكثيرين، وتسبب في حالة شديدة من الغضب بسبب حدوث حالة من الانهيار الأخلاقي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات الامريكية برنامج مطروح للنقاش ​جو بايدن​ ​دونالد ترامب​ أصوات الناخبين

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