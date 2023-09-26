الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس خدمات البترول الجوية يبحث سبل التعاون مع رؤساء الشركات العالمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS )، احدي شركات قطاع البترول ، اليوم الثلاثاء، برؤساء شركتي “إيني” و"بتروبل"، لمناقشة التعاون بين الشركتين ومتابعة خططهما المستقبلية لضمان سلاسة العمليات.

حضر الاجتماع كل من حيث التقي بماوريزيو لانزو وبرونو ماجيوني  و فادي سيدي ونيكولو موسشيني – مدير اللوجستيات IEOC.

رئيس خدمات البترول الجوية يلتقي رؤساء الشركات العالمية لمناقشة التعاون

شركة خدمات البترول الجوي تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتقدم خدماتها الجوية لقطاعي البترول والتعدين، وتلعب دورًا حيويًا في نجاح جميع العمليات المتعلقة بالحقول البترولية البحرية والبرية، بدءًا من مراحل البحث والاستكشاف واستخراج النفط والغاز وصولاً إلى تطوير هذه الحقول.

و تسعى الشركة للتفوق في مجال البحث الجيوفيزيقى عن الذهب، جوا بالهليكوبتر، بالإضافة لتوفير المزيد من أطقم الطيران والطائرات المشاركة في هذا المجال للعمل بمواقع متعددة في آن واحد، فيما تخطط الشركة لتحديث الأسطول لضم أحدث الطرازات الموجودة بالسوق لمواكبة متطلبات العملاء، من خلال التنسيق مع شركة مصر للطيران لتوقيع عقد يتم بموجبه تنفيذ رحلات لمدة عام من جزر القمر إلى الجزر والمناطق المجاورة ودراسة عروض مقدمة من شركة آيركايرو لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأسطولها من طراز ATR بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خدمات البترول الجوية البترول الجوية اللواء إيهاب عبد المقصود إيني مجال البحث الجيوفيزيقى مصر للطيران

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