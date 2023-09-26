البابا تواضروس الثاني يجتمع بالأساقفة العموم بالمقر البابوي بالقاهرة

أقيم صباح اليوم الثلاثاء بالمقر البابوي بالقاهرة، الاجتماع السنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني مع الآباء الأساقفة العموم في مناطق القاهرة الرعوية، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي بكنائس القاهرة وقطاعاتها الرعوية.

واطمئن قداسة البابا خلال الاجتماع على أحوال الخدمة، كما تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها بعض المشروعات الخدمية الجديدة، والمشروع الجديد للمقابر المزمع الإعلان عنه مطلع العام المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات الرعوية الأخرى.

وجرت كذلك مناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الإثنين، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ومجمع كهنة إيبارشية المنصورة، وذلك في إطار متابعة قداسته الرعوية للإيبارشية في ظل نياحة أسقفها مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود في شهر ديسمبر من العام الماضي.



كما يشهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم 4 أكتوبر المقبل، حفل تخريج الدفعة الأخيرة من طلاب معهد دراسة الكتاب المقدس بإيبارشية المعادي القبطية الأرثوذكسية، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي.



كما يترأس قداسته اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية له بالكنيسة ذاتها، بحضور الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وخدام وشمامسة الإيبارشية.



وأطلقت إيبارشية المعادي، نظاما لحضور احتفالية تخريج الدفعة الأخيرة من خلال الدعوات المسبق مع تسليم بطاقات الرقم القومي.



كما أتاحت الإيبارشية الحضور لجميع الأقباط من مختلف كنائس المعادي بالتنسيق مع كهنة وخدام كنائسهم بنظام الدعوات المسبقة مع تحديد عدد حضور محدد لكل كنائس الإيبارشية.



ويكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،الدفعة الأخيرة من دارسي معهد الكتاب المقدس .