الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنات "بروس ويليس" يدعمنّ زوجته بعد حديثها المؤثر عن حالته

بروس ويليس وبناته
بروس ويليس وبناته وزوجته

بعد أن قدمت زوجة بروس ويليس، إيما هيمنج، تحديثًا عن الخرف الجبهي الصدغي الذي يعاني منه الممثل، في برنامج "Today"، احتفلت بناته بـ"شجاعتها" عبر خاصية Instagram Stories.

وقالت تالولا (29 عاماً) لأتباعها يوم الإثنين: "فخورة جداً بعائلتي"، معبرة عن سعادتها بحديث زوجة والدها.

أما بالنسبة لسكاوت، فقد اندفعت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا قائلة: "أنا حقًا لا أستطيع أن أكون أكثر فخرًا بـ@emmahemingwillis لاستعدادها للظهور أمام أعين الجمهور، (على الرغم من أنه مرعب !!!) لمشاركة قصة عائلتنا في الخدمة لنشر الوعي حول FTD".

وتحدثت هيمنج بصراحة عن دورها "كشريكة رعاية" لبروس في عدة مناسبات، معترفة بذكرى زواجها "الصعبة" في مارس.

 

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زوجة بروس ويليس تكشف حقيقة معرفة إصابته بالخرف الصدغى

وظهرت العارضة السابقة في برنامج "Today"، يوم الإثنين، إلى جانب سوزان ديكنسون، الرئيس التنفيذي لجمعية التنكس الجبهي الصدغي، للمساعدة في إطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بالخرف الجبهي الصدغي، حسب مجلة page six، واعترفت هيمنج (45 عاماً) لمذيعة برنامج "اليوم"، هدى قطب، بأن "الخرف أمر صعب".

وقالت هيمنج: "إنه أمر صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه، كما أنه صعب على الأسرة. وهذا لا يختلف بالنسبة لبروس، أو أنا، أو فتياتنا. عندما يقولون إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل".

لقاء زوجة بروس ويليس 


أجرت إيما هيمنج، زوجة بروس ويليس، أول مقابلة تليفزيونية رسمية لها منذ الإعلان عن تشخيص إصابة زوجها بالخرف، لافتة إلى أنه من الصعب معرفة إذا كان "ويليس" على علم بتشخيصه بمرض الخرف في الوقت الحالي أم لا.

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تشخيص إصابة بروس ويليس

في مارس 2022، كشفت عائلة ويليس علنًا عن أنه قد تم تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر على معالجة اللغة وقدرات التواصل لدى الشخص، ومنذ هذا الوقت قرر ممثل الحركة الشهير الابتعاد عن التمثيل.

بعد ذلك، في فبراير 2023 كشفت عائلة ويليس عن أن حالته "تقدمت"، وأنه تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

وقالت هيمنج، التي تطلق على نفسها بفخر "شريكة الرعاية" لويليس، إن معرفة تشخيص ممثل فيلم "Die Hard" "كان نعمة ونقمة".

 

بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي ايما هيمينغ زوجة بروس ويليس نجوم هوليوود

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