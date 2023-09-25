زوجة بروس ويليس تكشف حقيقة معرفة إصابته بالخرف الصدغى

أجرت إيما هيمينج، زوجة بروس ويليس أول مقابلة تليفزيونية رسمية لها منذ الإعلان عن تشخيص إصابة زوجها بالخرف، لافتة أنه من الصعب معرفة إذا كان "ويليس" على علم بتشخيصه بـ مرض الخرف في الوقت الحالي أم لا.

وظهرت العارضة السابقة في برنامج "Today" يوم الاثنين، إلى جانب سوزان ديكنسون، الرئيس التنفيذي لجمعية التنكس الجبهي الصدغي - للمساعدة في إطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بالخرف الجبهي الصدغي، بحسب مجلة page six، واعترفت هيمنج (45 عاماً) لمذيعة برنامج "اليوم" هدى قطب بأن "الخرف أمر صعب".



وقالت هيمنج: "إنه أمر صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه، كما أنه صعب على الأسرة. وهذا لا يختلف بالنسبة لبروس، أو أنا، أو فتياتنا. عندما يقولون إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل".

تشخيص إصابة بروس ويليس

في مارس 2022، كشفت عائلة ويليس علنًا أنه قد تم تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر على معالجة اللغة وقدرات التواصل لدى الشخص، ومنذ هذا الوقت قرر ممثل الحركة الشهير الابتعاد عن التمثيل.

بعد ذلك، في فبراير 2023، كشفت عائلة ويليس أن حالته "تقدمت" وأنه تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

وقالت هيمينغ، التي تطلق على نفسها بفخر "شريكة الرعاية" لويليس، إن معرفة تشخيص ممثل فيلم "Die Hard" "كان نعمة ونقمة".

التشخيص يجعل الأمر أكثر تفهمًا

وأوضحت: كنت لا أفهم ما كان يحدث له، حتى أتمكن من قبول حالته أو التعامل معه، ومعرفة التشخيص لا يجعل الأمر أقل إيلامًا، ولكن مجرد كونك على علم بما يحدث للمصاب يجعل الأمر أسهل قليلاً".

وقالت هيمينغ، التي لديها ابنتيها مابيل، 11 عامًا، وإيفلين، 9 أعوام، من بروس ويليس، إن تشخيص زوجها "يعلمهم الكثير - كيف يحبون، وكيف يهتمون، وهو شيء جميل حقًا وسط الحزن".

وتزوج هيمنج وويليس، 68 عامًا، في مارس 2009 قبل أن يجددا عهودهما في عام 2019 .

كان الممثل متزوجًا من زوجته الأولى الممثلة ديمي مور البالغة من العمر 60 عامًا، في الفترة من نوفمبر 1987 إلى أكتوبر 2000. ولديهما بنات رومر، 34 عامًا، وسكاوت، 32 عامًا، وتالولا، 29 عامًا.