"أرض الرماد" و"س".. عملان جديدان عن سلسلة إبداعات قصصية بهيئة الكتاب

صدر حديثًا عن سلسلة إبداعات قصصية، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، روايتان جديدتان، هما رواية "أرض الرماد" ورواية "س" لكل من أسماء عبدالله متولي إبراهيم وجابر الزهيري، وذلك تحت رئاسة تحرير الكاتب سيد الوكيل.

أرض الرماد

أرض الرماد

أول هذه الأعمال هو رواية "أرض الرماد" للروائية أسماء عبدالله متولي إبراهيم.

وجاء في تصدير الرواية: "كل شىء كان يشوبه الشكوك، هل الإله ينظر إلينا، هل يرى هذه الوجوه الضبابية وهي تتعذب بحثًا عن القصاص؟، تنفض غابرا الليل الثقيل، تجر قدميها نحو الربوة إلى المكان الذي أخذوا أباها وأبناء عشيرتها إليه، الأرض رطبة موحلة، تكتظ برائحة الموت التي كانت تحفظها جيدا، رائحة لا تخون ذاكرتها، همست وهي تحلّق بذاكرتها إلى ذلك اليوم القريب: أبي.. سآخذ حقك ممن قتلوك غدرا".

رواية س

رواية "س"

صدرت رواية "س" للكاتب جابر الزهيري وجاء في تصديرها: "صراعات داخلية تتملكه منذ بدايات حياته، جعلته يتخذ القرار الذي في كل مرة- رغما عنه- يفشل في تنفيذه، فيزداد كراهية لنفسه التي تنهزم في كل موقف، لكنه لا يفقد الأمل في أن ياتي اليوم الذي يستطيع أن يقوم بهزيمة تلك الدموع، والانتصار على نفسية ضعيفة تحملت أخطاء الآخرين".