الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إنجازات على أرض الواقع.. أرقام حققتها مبادرة "حياة كريمة" في الإسماعيلية

حياة كريمة
حياة كريمة

حققت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة بالمحافظة نحو 55 ألف نسمة، ونفذت أكثر من 50 مشروعا خدميا متنوعا. 

كما عملت مبادرة حياة كريمة على تأهيل ترع بطول 22 كم ورصف طرق بطول 147 كم، وتم تدشين 10 نقاط إسعاف و3 مراكز تنمية أسرة ومستشفى مركزي، بالإضافة إلى تدشين 4 مشروعات صرف صحي و3 محطات معالجة و3 محطات مياه شرب.

كما قامت مبادرة حياة كريمة بتدشين 11 مركزًا للشباب و4 مجمعات خدمات حكومية، ومكتبين بريد، بالإضافة إلى 3 نقاط شرطة، فضلا عن إنشاء 12 برجا لشبكات المحمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية. 

الهدف من مبادرة حياة كريمة 

تهدف مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، فضلاً عن توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

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المعايير الأساسية لتحديد المناطق الأكثر إحتياجًا في مبادرة حياة كريمة 

حددت مبادرة حياة كريمة عدة معايير وهي ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، و سوء أحوال شبكات الطرق، فضلا عن ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

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