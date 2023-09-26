الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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10 سنوات من الإنجازات.. كاتب صحفى: طفرة غير مسبوقة فى الإسماعيلية

الكاتب الصحفي صلاح
الكاتب الصحفي صلاح مغاوري

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن محافظة الإسماعيلية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن المحافطة لها خصوصية كبيرة باعتبارها إحدى محافظات القناة، وتتمتع بطبيعة جغرافية متميزة.

وقال «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: محافظة الإسماعيلية لديها إمكانات هائلة، ويمكن تنميتها واستخدامها في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي إحدى الركائز التنموية التي يعتمد عليها مشروع محور تنمية قناة السويس، باعتبار أن محافظة الإسماعيلية يوجد بها مقر قناة السويس، وهو المقر الرئيسي الذي يحرك حركة الملاحة في قناة السويس.

كما أكد «مغاوري» أنه تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على أحدث الطرز المعمارية، ويتوفر بها الخدمات العصرية المختلفة، وتعد من المدن التكنولوجية الجديدة، موضحاً أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد من المدن الرئيسية ضمن 22 مدينة أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، لتنضم إلى المدن الأكثر ذكاءً، كما تم تطوير الكثير من القرى بمحافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية مشروع محور تنمية قناة السويس قناة السويس تنمية قناة السويس

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