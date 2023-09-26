الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكثر من 10 مليارات.. التأمين الصحى فى الإسماعيلية يوفر كل الخدمات الطبية للمواطن

التأمين الصحي بالإسماعيلية
التأمين الصحي بالإسماعيلية

حظيت محافظة الإسماعيلية باهتمام الدولة في العديد من المشروعات التنموية على مدار السنوات الماضية، سواء الصناعية أو المبادرات التي أنشئت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضاً منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ من الإسماعيلية.

منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية 

وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل جزءاً كبيراً من خطة الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، حيث ترتكر المنظومة داخل المحافظة على 660 منشأة صحية.

كما تم افتتاح 12 مستشفى، بالإضافة إلى 54 مركزاً ووحدة لطب الأسرة، وبلغت تكلفة مشروعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أكثر من 10 مليارات جنيه.

وشملت التكلفة البنية التحتية والتجهيزات المختلفة والتشغيل التجريبي للمنشآت الصحية بالمحافظة.

 

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