الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بنية تحتية وتوفير كهرباء وإيصال غاز.. أبرز جهود "حياة كريمة" فى الإسماعيلية

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد محمد جمال، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المبادرة قدمت الكثير من الخدمات في القطاعات المختلفة لأهالي قرى ومراكز المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة للمبادرات الأخرى التي يستفيد منها آلاف المواطنين.

وأضاف المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على محورين الأول هو المشروعات القومية وتطوير القرى، حيث تم تطوير 4 قرى في المحافظة، والثاني هي المبادرات التي تقدمها لخدمة المواطنين وتقديم أوجه المساعدات المختلفة.

 7 خدمات تقدم في القرى الأكثر احتياجًا 
 

وأوضح أن هناك 7 خدمات تقدم في القرى الأكثر احتياجا من مياه وصرف صحي وبنية تحتية وكهرباء وغاز واتصالات ومجمع خدمات، والعمل يتم في 4 مراكز أساسية، وردود الفعل على المواطنين جيدة للغاية ويرى أنه تم تغيير ملامح القرى وأصبحت تليق بالمواطن المصري.

كما أكد "جمال" انتهاء مبادرة "أنت الحياة" الأسبوع الماضي في مركز ومدينة القنطرة غرب، واستفاد منها أكثر من 15 ألف شخص، من خلال الخدمات المتنوعة، التي شملت قوافل طبية وملتقيات توظيف وندوات توعية عن العلاقات الأسرية ومخاطر الإدمان، بالإضافة لإصدار بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات وكروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وأنشطة رياضية وثقافية ومعرض للأطفال وغيرها من الخدمات.

 

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