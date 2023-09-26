الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو

المحطة
المحطة

تهتم الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة بالمحافظات المختلفة، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري وضمان تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية فى حياة المواطنين، وتسلط “الدستور” الضوء على تفاصيل أحد تلك المشروعات في محافظة الإسماعيلية وهو إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو".

تستهدف الدولة من إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو تغذىة مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة وقرى شباب الخريجين، حتى تكون جميع خدمات المرافق الأساسية قد استكملت خلال هذه المرحلة وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية الأساسية وهو توفير حياه كريمة للمواطنين.

 تفاصيل مشروع محطة إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو

 

تبلغ تكلفة مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو نحو 880 مليون جنيه، وطاقتها التصريفية 70 ألف متر مكتب.

 وتغطي المرحلة الأولى من المشروع تغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وادي التكنولوجيا، قرى شرق البحيرات، وتغطى المرحلة الثانية أي توسعات مستقبلية في المدينة، ومحور تنمية سيناء شرق القناة.

يعتبر مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو واحد من اهم المشروعات، وذلك نظرا لأنها توفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة والتوسعات بشرق قناة السويس، كما توفر الخدمة لقرى البحيرات المرة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي.

مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو ،مجهزة وفقًا لأحدث النظم العالمية "المعالجة الثلاثية"، وهو ما يجعل المشروع ذات أهمية ضخمة للغاية نظرا لتنفيذه وفقا لأحدث الأساليب العالمية.

 

يتم العمل حاليا في المرحلة الثانية بعمل توسعات، لتصل الطاقة التصريفية الإجمالية للمحطة إلى 140 ألف متر مكعب/ يوم،وقد تم الانتهاء فى الوقت الحالى من تنفيذ الأعمال المدنية والتوريدات والمهمات الكهروميكانيكية، بنسبة 100% وتركيب كافة التجهيزات والتي تمت على أحدث وسائل تكنولوجيا محطات مياه الشرب.

 

يتولى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بأرض فوديكو، إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

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