مجهزة بأحدث النظم العالمية.. محطة مياه الشرب العملاقة بـ"فيديكو" (فيديوجراف)
شهدت محافظة الإسماعيلية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات المهمة والعملاقة، وأبرزها محطات مياه الشرب الضخمة، ومن بينها محطة مياه الشرب العملاقة في منطقة أرض "فيديكو".
أرض "فيديكو"
فيما توفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة وتوسعاتها شرق قناة السويس، فضلًا عن قرى البحيرات المرة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم العالمية "المعالجة الثلاثية".
نستعرض في الفيديوجراف التالي محطة مياه الشرب العملاقة بمنطقة "فيديكو" مدينة الإسماعيلية.
- تعد محطة مياه الشرب العملاقة بأرض فيديكو من أهم مشاريع الإسماعيلية.
- تبلغ تكلفتها 800 مليون جنيه وطاقتها التصريفية 70 ألف متر مكعب يوميًا.
- توفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة والتوسعات فى شرق قناة السويس.
- كما توفر الخدمة لقرى البحيرات المرة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي.
- مجهزة وفقًا لأحدث النظم العالمية "المعالجة الثلاثية".