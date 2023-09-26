مجهزة بأحدث النظم العالمية.. محطة مياه الشرب العملاقة بـ"فيديكو" (فيديوجراف)

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات المهمة والعملاقة، وأبرزها محطات مياه الشرب الضخمة، ومن بينها محطة مياه الشرب العملاقة في منطقة أرض "فيديكو".

أرض "فيديكو"

فيما توفر الخدمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة وتوسعاتها شرق قناة السويس، فضلًا عن قرى البحيرات المرة ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم العالمية "المعالجة الثلاثية".

نستعرض في الفيديوجراف التالي محطة مياه الشرب العملاقة بمنطقة "فيديكو" مدينة الإسماعيلية.