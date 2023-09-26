كل ما تريد معرفته عن أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية

تعتبر أنفاق تحيا مصر من أهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا، حيث تربط الأنفاق بين غرب وشرق قناة السويس، حيث تمر أسفل قناة السويس ويبلغ طول أنفاق قناة السويس نحو 5820م وتم حفر الأنفاق بواسطة 3 آلاف مهندس وفني وعامل ينتمون لشركات مصرية، وأصبحت مدة العبور بالأنفاق الجديدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط، وتعد الأنفاق ممرًا استراتيجيًا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أنفاق مدينة الإسماعيلية التي تربط بين الدلتا و «سيناء» بتكلفة بلغت 11.5 مليار جنيه، حيث تم افتتاح نفقين للسيارات يمران أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء في التنقل من وإلى سيناء، فضلاً عن ربط سيناء بالوادي.

وتحت شعار "تحيا مصر" عمل أكثر من 3 آلاف مهندس وفني وعامل في مشروع أنفاق الإسماعيلية، لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف العبء عن المواطنين في التنقل من وإلى سيناء، وأشرفت على انفاق "تحيا مصر" الهيئة الهندسية للقوات، بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية.

وتولت شركة «بتروجيت» عملية إنشاء النفق الجنوبي، في حين تولت شركة «كونكور» عملية إنشاء النفق الشمالي، بحجم عمالة بلغ أكثر من 3 آلاف استشاري ومهندس وفني وعامل، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات وطنية مصرية. ويشتمل المشروع على نفقين للسيارات، يتكون كل نفق من حارتين مروريتين في اتجاه واحد؛ وذلك لتحقيق معدل تدفق يصل إلى ٢٠٠٠ سيارة/ ساعة. يبلغ طول النفق الواحد ٥٨٢٠ م، منها ٤٨٣٠ م تم حفرها باستخدام الحفر النفقي، و٩٩٠ م باستخدام الحفر المكشوف. يبلغ القطر الداخلي للنفق ١١,٤ م، والقطر الخارجي ١٢,٦م، والارتفاع الصافي لمسار السيارات داخل النفق ٥,٥ م، والفاصل بين النفقين ١٢,٦ م.

معلومات عن الأنفاق

يوجد بالأنفاق نظام للإنذار ضد الحريق، وثلاثة أنظمة لمكافحة الحريق، فضلًا عن نظام للإخلاء في حالات الطوارئ من خلال استخدام ٢٣ غرفة إخلاء، كما تم إنشاء ٤ ممرات عرضية للربط بين النفقين بمعدل ممر كل ١ كم، ويوجد نظام للسيطرة المرورية باستخدام لوحات إرشادية إلكترونية، ونظام رادار لرصد سرعة السيارات ومراقبتها بنظام الكاميرات.

و تم إنشاء منطقتين أمنيتين تشملان ١٠ بوابات مزودة بنظام X-Ray / لكل منطقة لتفتيش السيارات، كما تم إنشاء منطقة خدمية وأخرى ترفيهية شرق وغرب الأنفاق لتوفير الخدمات للمسافرين، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج الأنفاق.