الإسماعيلية الجديدة.. واحدة من أهم مدن الجيل الثالث (فيديوجراف)

عملت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير محافظات مصر، ومن بينها محافظة الإسماعيلية التي تعد إحدى أهم وسائل تعمير سيناء وتحقيق أهداف الأمن القومي وتوطين أكبر عدد من المواطنين فى شرق قناة السويس.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة واحدة من أهم مدن الجيل الثالث، كما تعتبر أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس.

مدينة الإسماعيلية الجديدة