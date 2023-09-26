الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإسماعيلية الجديدة.. واحدة من أهم مدن الجيل الثالث (فيديوجراف)

الإسماعيلية الجديدة
الإسماعيلية الجديدة

عملت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير محافظات مصر، ومن بينها محافظة الإسماعيلية التي تعد إحدى أهم وسائل تعمير سيناء وتحقيق أهداف الأمن القومي وتوطين أكبر عدد من المواطنين فى شرق قناة السويس.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة واحدة من أهم مدن الجيل الثالث، كما تعتبر أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

  • هي مدينة من مدن الجيل الثالث تقع في الكيلو 72 ترقيم القناة.
  • تبعد المدينة الجديدة نحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة.
  • تعتبر الإسماعيلية الجديدة الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية لقربها من محور تنمية قناة السويس.
  • تحقق أحد أهداف الأمن القومي بتعمير سيناء.
  • أقيمت مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع.
  • يبلغ إجمالي الوحدات السكنية بالمدينة 57 ألف وحدة سكنية.
  • تستوعب مدينة الإسماعيلية الجديدة 314 ألف نسمة.
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