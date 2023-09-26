الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنات عن تأييد الرئيس السيسى: عبر بمصر من تحديات صعبة وحقق تنمية شاملة

توكيلات الرئاسة
توكيلات الرئاسة

شهد مركز زفتي بمحافظة الغربية حضورًا مكثفًا من المواطنين لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، في مشهد يعكس توحيد الصفوف ويشهد تأييدًا واسعًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق هذا الحدث، تحدث لـ"الدستور" عدد من السيدات اللاتي حضرن لتحرير توكيلات للرئيس السيسي عن دوافعهن، وتوجيه رسائل إلى الرئيس والمجتمع بشكل عام، معبرات عن حبهن للرئيس ومعددات إنجازاته التي دفعتهن للمطالبة له باستكمال مسيرة الإنجازات.

 وأعربت علا مبروك، إحدى السيدات التي تحررت لها توكيلات، عن تأييدها الكامل للرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه قدم الكثير لمصر خلال فترة رئاسته، وأكدت على ضرورة استمراره في قيادة البلاد نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي.

الإصلاحات التي شهدتها البلاد تعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق التنمية

من ناحيتها، قالت هدى أنور، إحدى السيدات المشاركات في تحرير التوكيلات بمركز زفتي، بأن الإصلاحات التي شهدتها البلاد تعكس التزام الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والتقدم، وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تعزز الاستقرار وتعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يدفعهم للتمسك بالرئيس ودعمه لفترة جديدة.

من جهتها، أكدت عزة عطية، سيدة أخرى من السيدات المشاركات، أن الرئيس السيسي  يشعر بآلام المصريين وقضاياهم، لافتة إلى جهوده الحثيثة في حل المشاكل التي تواجه الشعب المصري بشكل جذري، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وإنشاء مرافق عامة تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

توجيه رسالة دعم وتأييد للرئيس

توجيه رسالة الدعم والتأييد للرئيس السيسي كان محورًا هامًا في هذا الحدث، فقد عبر كل السيدات المشاركات عن تفاؤلهن وثقتهن بأن الرئيس السيسي يملك القدرة على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل، وأنه يستحق الاستمرار في رئاسة البلاد.

وقد أعربت السيدات الحاضرات عن دعمهن الكامل للرئيس السيسي، وثقتهن في قدرته على مواصلة تحقيق الإصلاحات وتحقيق تطلعات المصريين. يأتي هذا الحدث كتأكيد على وجود تواصل مستمر وثقة قوية بين الرئيس والمواطنين، ويعكس رغبة السيدات في المساهمة في بناء مستقبل مشرق لمصر من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مركز زفتي بمحافظة الغربية وتأييد ا واسع ا للرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازهن بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته ربت عن تأييدها الكامل للرئيس السيسي دعمهن الكامل للرئيس السيسي

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