قيادي سابق بالتعليم: الوادي الجديد تنعم بالخيرات والتوسع الزراعي في عهد السيسي

قال حسن خضر عبد المختار، أحد قيادات التعليم سابقا بالوادي الجديد، إن مصر تنعم بالرخاء والحضارة والتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبرز ذلك في مجال الطرق الذي وفر الكثير على كاهل المواطنين في التحرك من مكان لآخر، وإتاحة نقل البضائع وغيرها بكل سهولة ويسر في جميع أنحاء مصر.

وأضاف عبد المختار، أنه بالنسبة لمجال الطرق في الوادي الجديد، فقد حظت المحافظة بنصيب الأسد من تطوير وشق طرق جديدة في صحراء واحات الوادي الجديد بطول 1600 كم، وهي أكبر شبكة طرق على مستوى الجمهورية، بدأت من ربط منطقة توشكى بمنطقة شرق العوينات، إحدى المناطق الواعدة بالزراعة والتنمية والاستثمار في مصر وربطها بطريق الداخلة ومنها للفرافرة مرورا بالواحات البحرية وحتى أكتوبر بالجيزة، ومن الناحية الأخرى طريق “تنيدة-منفلوط”، والفرافرة / ديروط، والخارجة / سوهاج، والداخلة / الخارجة، والخارجة /أسيوط".

الوادي الجديد تنعم بالخيرات والتوسع الزراعي في عهد الرئيس السيسي

وأكد عبد المختار أن الوادي الجديد في عهد الرئيس السيسي تنعم بمجالات كثيرة في التوسع الزراعي والتنمية في المشروعات الكبري على سبيل المثال وليس الحصر مشروع فوسفات أبو طرطور ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية المصغرة، ومشروع إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وإنشاء بورصة للتمور منطقة لوجيستية بالمحافظة.

وقال إن الوادي الجديد أول المستفيدين من المبادرات الرئاسية في ظل بناء الجمهورية الجديدة فقد طالتنا يد التطوير والبناء والتنمية رغم كل التحديات التي تواجة الوطن إلا أننا نسير في التنمية والرخاء، فشهدت محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في مجال التعمير وإنشاء المدن الجديدة والجذب السكاني الهائل للخروج من وادي النيل والتوطين في الوادي الجديد وعمل مجمعات عمرانية متكامله بكل الخدمات في جميع مراكز المحافظة.

وأكد عبد المختار تأيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثالثة لاستكمال ما بدأناه من تنمية وتطوير وبناء في جميع مناحي مصر، ومن أجل مستقبل مشرق لأولادنا وأحفادنا ومن أجل الاستقرار والأمن والأمان لمصر.