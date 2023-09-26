"القومى للترجمة" يشكر أسرة عبدالوهاب المسيرى لسماحها بنشر مقدمة "رحلتى الفكرية"

تقدم المركز القومي للترجمة ومديرته الدكتورة كرمة سامي بخالص الشكر لأسرة المفكر الكبير الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيري، وذلك لسماحها بنشر مقدمة كتاب "رحلتي الفكرية: سيرة ذاتية غير موضوعية في البذور والجذور والثمار"؛ وذلك لطرحها للترجمة ضمن مسابقة كشاف المترجمين في نسختها السابعة والمخصصة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

عبدالوهاب المسيري

المفكر الكبير عبدالوهاب المسيري (1938-2008) أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس وعالم الاجتماع المصري الراحل، قدم للمكتبة العربية عددًا كبيرًا من الدراسات والمقالات عن إسرائيل والحركة الصهيونية وهو واحد من أهم المتخصصين في دراسات الحركة الصهيونية.

ومن أشهر أعماله موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" التي صنفت بأنها أحد أهم وأكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين

من أبرز أعماله: "العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة"، "إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد"، "الفردوس الأرضي"، "الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان"، "الحداثة وما بعد الحداثة" و"أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية".

كتاب "رحلتي الفكرية"

يتناول الكتاب الذي نطرح مقدمته للترجمة من خلال المسابقة والذي يأتي بعنوان: "رحلتي الفكرية: سيرة ذاتية غير موضوعية في البذور والجذور والثمار" سيرة المفكر الكبير الفكرية، حيث يعطي القارئ صورة مفصلة عن كيفية تكوين أفكاره في المقام الأول.

ويقع الكتاب في جزئين؛ الأول: التكوين ويأتي الفصل الأول بعنوان البذور الأولى، ثم بدايات الهوية، في الولايات المتحدة، ويأتي الفصل الرابع بعنوان "من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية والايمان"، الجزء الثاني يحمل عنوان "عالم الفكر"، ويتكون من 5 فصول: "النماذج الإدراكية والتحليلية"، "بعض الثمرات الأولى"، "الصهيونية"، "الموسوعة-تاريخها" وأخيرا "في عالم الأدب والفن".

أما عن شروط المسابقة وكيفية التقديم:

‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على موقع الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.

‎تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف wordو pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

‎علما بأن موعد تلقى مشاركات المتسابقين 8 أكتوبر 2023، ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.