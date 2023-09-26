الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رعاية الطلاب بـ"مطروح الأزهرية" تناقش خطة عمل التربية الاجتماعية للعام الدراسي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجتمعت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة مطروح الأزهرية بموجهي التربية الإجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين، وذلك بمعهد بنين مطروح النموذجي، لبحث خطط العام الدراسي الجديد وآليات العمل.

جاء ذلك  حاتم النجار مدير رعاية الطلاب، و مصطفي عبد النبي الموجه العام للتربية الإجتماعية، وعدد من الموجهين والاخصائيين الاجتماعيين، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

خطة عمل إدارة رعاية الطلاب

تناول الاجتماع عددا من النقاط المهمة حول خطة عمل إدارة رعاية الطلاب وكوادرها، وآليات  تنفيذ الأنشطة الطلابية، واكتشاف  ورعاية الموهوبين، كذلك آليات تنفيذ المسابقات والبرامج والأنشطة الطلابية، ومسابقات الاتحادات الطلابية، والمعسكرات الكشفية، للعام الدراسي الجديد.

ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي

 وفي نهاية الاجتماع شدد مدير إدارة رعاية الطلاب  حاتم النجار علي ضرورة  تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومجالس الآباء بالمعاهد، والبعد عن العمل التقليدي والروتيني، والمساهمة بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وتنمية وصقل مهاراته وجذبه للمعهد والتعاون مع أولياء الأمور للتصدي لأي مشكله تواجه الطلاب أو تعمل على التسرب من التعليم، وتوفير المناخ التربوي الآمن لهم.

وفى سياق أخر كانت قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية،  فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

ويهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

مطروح مطروح الأزهرية معهد بنين مطروح التربية الاجتماعية رعايه الطلاب

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