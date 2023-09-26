أستاذ قانون دستورى: مدة جمع التوكيلات لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية كافية

أكد اللواء دكتور طارق خضر استاذ القانون الدستورى، أن مدة جمع التوكيلات من المواطنين فى المحافظات لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية مدة كافية وقانونية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من يوم 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من الآن.

وأضاف خضر فى تصريح لـ"الدستور"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وأصدرت قرار دعوة الناخبين المقيدة اسمائهم فى قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع، مضيفًا إلى أن تحرير التوكيلات بدأ بالأمس فى مكاتب الشهر العقارى، لافتًا إلى أن مدة جمع التوكيلات من قبل المواطنين بالمحافظات، وكذلك الحصول على تأييد من أعضاء مجلس النواب، خلال 20 يوما، من بداية إعلان الجدول الزمني للانتخابات، وهى مدة قانونية وكافية.

المدة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر ليست مدة لجمع توكيلات

وأشار استاذ القانون الدستورى إلى أن البعض ظن أن التوكيلات ستتم من يوم 5 أكتوبر، ولكن التوكيلات بدأت من أمس 25 سبتمبر وبالتالى المدة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر ليست مدة لجمع توكيلات وإنما للتقدم بأوراق الترشح بما فيها شهادة الميلاد وإثبات الجنسية وشهادة المؤهل العالى وتقديم التأمين وكل المستندات المطلوبة.

وأوضح الدكتور طارق خضر ، أنه لابد على راغب الترشح للانتخابات الرئاسية أن يقوم بجمع 25 الف توكيل من 15 محافظة على الأقل وكل محافظة 1000 توكيل على الأقل ويلزم ألا يقوم أحد المواطنين بإعطاء أكثر من توكيل لأكثر من مرشح ، او يحصل تذكية 20 نائبا في مجلس النواب.

مواعيد إجراء الانتخابات

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الإثنين، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إن بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهيئة، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، أما أيام التصويت في الداخل، فستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة؛ ستجرى خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.