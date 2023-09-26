وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا.. وتصدير 38 ألف طن فوسفات

قال المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن، وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 724 شاحنة و108 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 347 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 107000 طن بضائع، 377 شاحنة و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، والعبارة أمل بينما تغادر السفينة Stellar rioni وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن آيلة، كوين نفرتيتى، سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1066 راكبا بموانيها.

اليوم.. 9 آلاف سائح يصلون مرسى علم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 26 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل علي متنها ما يقرب من 9 آلاف سائح، وذلك ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسي علم الدوليبعملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسى علم، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 9 رحلات من بولندا، 5 رحلاتمن التشيك، 4 رحلات من ايطاليا، 3 رحلات من المانيا، رحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من هولندا ورحلة داخلية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.