الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية: المبادرة حققت أحلام المواطنين وأنهت مشاكلهم

محمد جمال منسق حياة
محمد جمال منسق حياة كريمة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اختلاف كبير منذ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اعتبرها البعض مشروع القرن الحقيقي، بعدما ساعدت في تحسن حياة المواطنين للأفضل، ويعد ما أجرته مبادرة حياة كريمة خلال السنوات القليلة الماضية إعجاز على أرض الواقع خلال فترة قصيرة، من حل مشاكل المواطنين وخاصة في مدينة القنطرة شرق التي انطلقت فيها المبادرة بمحافظة الإسماعيلية والتي ساهمت في أحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع.

حياة كريمة مشروع القرن الحقيقي

وقال محمد جمال، منسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت في توفير حياة أفضل للمواطنين، فمع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إشاره البدء في إثنين يناير 2019 لمشروع حياة كريمة، الذي نعتبره مشروع القرن الحقيقي الذي كان يحلم به كل المصريين، وهو تغيير وجه القرى والنجوع في مختلف المحافظات، وإنهاء جميع مشكلات التي تعاني منها هذه القرى، فيما إعلان بدء المبادرة حدث تغيير شامل في حياه المواطنين في القرى والريف الأكثر فقرا، فعلى مدار السنوات الماضيه حققت مبادرة حياة كريمة العديد من الإنجازات على أرض الواقع أسهمت في تطوير حياه ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا، وذلك من خلال بناء المدارس ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وتوصيل مياه الشرب وتثقيف المنازل وتوصيل الصرف الصحي وكذلك تنظيم العديد من القوافل الطبية في الكره الأكثر فقرا لعلاج المواطنين وإجراء عمليات للمواطنين على نفقة الدولة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في محافظة الإسماعيلية، فضلات عن الخدمات والمساعدات التي تقدمها حياة كريمة في شتى المجالات للمواطنين.

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