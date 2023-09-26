الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تنتهي من 100% من مشروعاتها الاستثمارية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة نجحت في في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، في كل ما تضمنته من مشروعات فى القطاعات المختلفة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية تتم على قدم وساق ويتم متابعة أعمال التنفيذ طبقا للجدول الزمنى المحدد أولا بأول.

وأكد بشارة أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من  المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات، منها قطاع الطرق والنقل، الذى شهد تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات لربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القري والتوابع بعواصم المراكز وربط الجميع بعاصمة المحافظة، إلى جانب تطوير المحاور المرورية الرئيسية، واستحداث محاور مرورية جديدة، وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق ذات البعد الاستثماري.

وفي قطاع الإسكان، تم التركيز على تطوير المناطق العشوائية، وتطوير الأسواق والورش الحرفية، بالإضافة إلى عمليات التطوير الجارية بالمنطقة الحرة بالمحافظة، وما شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية من نمو في حجم المشروعات المقامة بها، و الأنشطة المتنوعة المتواجدة داخل المناطق الصناعية على أرض المحافظة.

تطوير المنطقة الصناعية لجذب الاستثمارات

فيما قال بشارة، إن محافظة الإسماعيلية تسعى لرفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين، لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030 تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر؛ لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.

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