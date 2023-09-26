الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": كوريا الجنوبية تعلن انعقاد قمة ثلاثية نادرة من نوعها

جريدة الدستور

أعلنت كوريا الجنوبية عن انعقاد قمة ثلاثية نادرة بين سول وطوكيو وبكين، في اجتماع ثلاثي نادر، بأقرب وقت ممكن، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدانهم.

القمة الثلاثية

وأكدت وزارة خارجية سول أن الدبلوماسيين سيناقشون مدى إمكانية إعادة العمل بالقمة الثلاثية التي عقدت آخر نسخة منها في 2019 في مدينة تشنجدو في غرب الصين.

فيما تعتبر محاولة من سول وطوكيو لتهدئة مخاوف بكين بشأن التقارب الذي حصل أخيرا بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

سول كوريا الجنوبية بكين طوكيو الصين تشنجدو الولايات المتحدة اليابان

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