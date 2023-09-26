اللواء محمد زكى الألفى يحكى لـ"الشاهد" كواليس أول إجازة بعد عودته من الحرب

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان يوجد إلحاح من الجميع على الحرب واسترداد الكرامة.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقده الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشعب المصري جدد ثقته في الجيش بسرعة بعد 1967م ولم يستغرق وقتًا، والدليل أن الرئيس جمال عبدالناصر خرج وقال أنا أتنحى وأتحمل المسؤولية، لكن الشعب المصري كله خرج ليصطف خلف الرئيس.

وتابع: "كان يأتينا زيارات ميدانية من بعض الجهات التي تشبه الجمعيات الأهلية، حيث لم يكن هناك مسؤول لم يأت إلينا في الدفرسوار، بدءً من الرئيس السادات وحتى أصغر شخصية، حيث كان الرئيس السادات يأتي في زيارة إلينا وهو يرتدي زي الجنود، وكان يتم تجميع الجنود وتقوم بالترفيه والغناء، وقد كان ذلك بمثابة المشاركة الهادفة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، جميع المسؤولين جاءوا إلينا".

وأردف: "في أول نزول إجازة بعد حرب أكتوبر، كانت عبارة عن دفعة إجازات وكانت مدة الإجازة 48 ساعة، وكان مر عليا عيدين؛ عيد الفطر وعيد الأضحى، ولم أكن نزلت إجازة، وكنت كاتب كتابي من سنة 1972م، لكن لم أكن قد تزوجت، وذهبت إلى والدتي، حيث كان والدي قد توفى سنة 1971م، وكان لقاءي مع والدتي، حيث كانت دائمًا تبث في داخلي الروح الوطنية وكان لديها عزة نفس، وكانت أمي تدعو لي دائمًا بهذه الدعوة «روح ربنا ينصرك ويكفيك شر أعاديك ويفتحها في وجهك»".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال، ومحمد عاشور.