الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء محمد زكى الألفى يحكى لـ"الشاهد" كواليس أول إجازة بعد عودته من الحرب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء محمد زكي الألفي

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان يوجد إلحاح من الجميع على الحرب واسترداد الكرامة. 

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقده الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشعب المصري جدد ثقته في الجيش بسرعة بعد 1967م ولم يستغرق وقتًا، والدليل أن الرئيس جمال عبدالناصر خرج وقال أنا أتنحى وأتحمل المسؤولية، لكن الشعب المصري كله خرج ليصطف خلف الرئيس. 

 وتابع: "كان يأتينا زيارات ميدانية من بعض الجهات التي تشبه الجمعيات الأهلية، حيث لم يكن هناك مسؤول لم يأت إلينا في الدفرسوار، بدءً  من الرئيس السادات وحتى أصغر شخصية، حيث كان الرئيس السادات يأتي في زيارة إلينا وهو يرتدي زي الجنود، وكان يتم تجميع الجنود وتقوم بالترفيه والغناء، وقد كان ذلك بمثابة المشاركة الهادفة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، جميع المسؤولين جاءوا إلينا". 

وأردف: "في أول نزول إجازة بعد حرب أكتوبر، كانت عبارة عن دفعة إجازات وكانت مدة الإجازة 48 ساعة، وكان  مر عليا عيدين؛ عيد الفطر وعيد الأضحى، ولم أكن نزلت إجازة، وكنت كاتب كتابي من سنة 1972م، لكن لم أكن قد تزوجت، وذهبت إلى والدتي، حيث كان والدي قد توفى سنة 1971م، وكان لقاءي مع والدتي، حيث كانت دائمًا تبث في داخلي الروح الوطنية وكان لديها عزة نفس، وكانت أمي تدعو لي دائمًا بهذه الدعوة «روح ربنا ينصرك ويكفيك شر أعاديك ويفتحها في وجهك»".

برنامج الشاهد 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال، ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد اللواء محمد زكى الألفى الإعلامي محمد الباز حرب اكتوبر نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

عاجل.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

عاجل.. المجلس العسكرى بالنيجر: يجب تحديد جدول زمنى لانسحاب باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى