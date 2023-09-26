الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامى عبدالحليم يكشف تفاصيل انضمامه للواء 11 مشاة قبل حرب أكتوبر

الفنان سامي عبدالحليم
الفنان سامي عبدالحليم

كشف الفنان سامي عبدالحليم، تفاصيل انضمامه للجيش المصري، مؤكدًا أنه انضم إلى اللواء 11 مشاة ميكانيكي بعدما تخرج من كلية ضباط الاحتياط، وكان أكفأ لواء.

وقال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن اللواء 11 كان يخلق فيهم روح القتال، وحُكى لهم عن تاريخ اللواء 11 وأن من حقهم أن يفخروا بانضمامهم له.

مشاركته في عدة مشاريع عن الحرب

وأكد أنه  شارك في عدة مشاريع عن الحرب آخرها مشروع كان في مايو 73 وذهبوا إلى الجفرة الفرقة الرابعة مدرعة، مشيرًا إلى أنه طلب منهم استخراج الذخيرة، ونهاية المشروع كانت بوقوفهم على الشاطئ وقاموا بعمل استطلاع على العدو، وبعدها أخبروهم أن المشروع انتهى واتضح بعدها أنها من ضمن الخداع وأن كل فترة العدو يشعر أنه توجد حرب ولا يجد حربًا. 

سامي عبدالحليم انضمامه للجيش اللواء 11 مشاة ضمن الخداع حرب

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