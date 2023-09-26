فرقة "الطليعة" تفتح باب التقدم لورشة الإخراج المسرحى

فتحت فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، باب التقدم لورشة تطوير مهارات "الإخراج، مساعد المخرج، الإدارة المسرحية"، ويستمر تلقي طلبات المشاركة بمسرح الطليعة بالعتبة يوميا من السادسة إلى العاشرة مساء، وحتى السبت ٣٠ سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بضخ دماء جديدة في المشهد المسرحي المصري من شباب المسرحيين.

عادل حسان: الورشة لمدة 6 أشهر للدفعة الثالثة

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن الورشة تقدم بالمجان لمدة ٦ أشهر، وهي الدفعة الثالثة لهذه الورشة، وتتم عملية الاختيار من خلال المقابلات الشخصية، والأولوية للاختيار هي للمؤهلات العليا وأصحاب الخبرات السابقة بالمسرح، كما يسمح بقبول الطلاب من الجامعات والمعاهد المختلفة، وكذلك من لديهم خبرات من مختلف التيارات المسرحية سواء المسرح المحترف أو المسرح الجامعي أو مسارح الهواة، وأن يكون سن المتقدم ما بين ١٨ إلى ٤٠ سنة دون استثناءات.

يذكر أن الورشة تقام تحت إشراف مجموعة من المتخصصين وهم المخرج سامح مجاهد، المخرج هاني عفيفي، والمخرج عادل حسان، ويقدم المدربين تدريبات نظرية وعملية من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم من أقسام الورشة.

"عرفت الهوي".. أمسية بمناسبة المولد النبوي الشريف على "القومي"

على جانب آخر، يقيم البيت الفني للمسرح أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى" ، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل".

"الفرقة الموسيقية " عود داليا حافظ، جيتار محمد حزين، أورج سيف وائل، كمان لواء يحيي، بيز مصطفي معتز، رق مصطفي كرم، ايقاع أحمد علي، قانون طاهر محمد" ، مصمم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور مي كمال، المساعدون إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ هالة صلاح.