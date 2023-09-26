الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر وضمك يتأهلان لثمن نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

طارق حامد مع ضمك
طارق حامد مع ضمك

تأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 للمسابقة.

السنغالي ساديو ماني افتتح التسجيل لـ النصر في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل كونراد ميشالاك النتيجة لـ أحد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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وأضاف الإيفواري سيكو فوفانا الهدف الثاني لـ النصر في الدقيقة 62، أعقبه البرازيلي تاليسكا بثالث الأهداف في الدقيقة 73.

وعزز أيمن يحيى من تقدم فريقه النصر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 81، قبل أن يختتم سامي النجعي مهرجان أهداف “العالمي”، بهدف خامس في الدقيقة 86.

كما لحق ضمك والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري طارق حامد، بـ النصر في دور الـ 16، وذلك بفوزه على القيصومة بهدفين مقابل هدف.

وشارك حامد في المباراة كاملة مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه قادمًا من اتحاد جدة السعودي.

النصر كأس خادم الحرمين الشريفين احد ضمك طارق حامد

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