أول تعليق من مدرب النصر عقب الفوز على أهلى جدة فى الدورى السعودى

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه أمام أهلي جدة، والتي انتهت بفوز العالمي، موجهًا التحية للجماهير التي ساندت الفريق.

وكان النصر، قد حقق فوزًا صعبًا وغاليًا على ضيفه الأهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (مرسول بارك) بالرياض، ضمن الجولة السابعة لمسابقة دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو، في تصريحات عقب المباراة: "في رأيي، الوقت بين الشوطين أصبح أمرًا مهمًا لمراجعة كثير من الأمور التكتيكية مع اللاعبين ، أتمى أن يراجع النظام ويتم تمديده لدقائق إضافية.

وأضاف: "اللاعبون يجب أن يفهموا أن هناك أوقاتًا لا يُمكن أن نبقى بلاعبين أقل، يجب أن نضحي ونواصل في الملعب، أنا لست طبيبا لكن حينما رفضت دخول الطبيب لعلاج لاجامي كنت أرى أنه لا يحتاج ذلك".

وتابع: "بالنسبة للدقائق الأخيرة، نحن حضرنا من إيران قبل يومين والخصم بدأ اللعب بمهاجمين وخطة 4-4-2 مع أطراف يهاجمون بأربعة، زاد الضغط كثيرًا على دفاعنا، لذا لا يمكن أن نلعب بنفس الطريقة وطلبت من الحارس لعب الكرات للأطراف أكثر".

وأكد المدرب البرتغالي، أن المباراة كانت صعبة لثلاثة أسباب، وهي: رتم كبير، وفريقين بمستوى عال، ولاعبين بمستوى عال، كل من شاهد المباراة استمتع اليوم.

وأضاف: "أتحدث عن مباراة اليوم والدوري بشكل عام، أرغب في الحديث عن اللاعبين لأنهم يضحون ويعملون كثيرا، وأيضاً أوجه التحية لجماهير النصر التي كانت في الأوقات الصعبة بالمباراة دائما معنا ومساندين لنا بقوة".

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز السادس.