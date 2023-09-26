الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات الملتقى المصرى البريطانى بالعاصمة الإدارية الجديدة

فعاليات توقيع وزير
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والمبعوث التجاري البريطاني

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  في فعاليات توقيع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيفري دونالد المبعوث التجاري البريطاني، والسفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، اليوم الإثنين، مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية، وذلك على هامش المُلتقى المصري البريطاني الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الفعاليات كل من مارك هوارد، مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر، وإيان جراى رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بلندن، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.

وشهد المُلتقى توقيع العقد النهائي لإنشاء فرع جامعة شرق لندن بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يُقدم فرع جامعة شرق لندن 15 برنامجًا فى الآداب BA في تخصصات (الرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكى، وتصميم الأزياء، وصناعة السينما، والإعلام والتواصل، والإنتاج الإعلامى، والفنون الجميلة)، بالإضافة إلى 6 برامج دراسية فى العلوم BSC فى تخصصات (علوم الصيدلة، والعلاج الطبيعى، والعلاج الرياضى، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق، وشبكات الأمن السيبرانى).

كما تم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة إسكس البريطانية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة في برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية.

حضر الفعاليات كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس الخاصة والأهلية.

فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
فعاليات توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبعوث التجاري البريطاني
العاصمة الإدارية الجديدة جامعة الاقصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الغرفة التجارية المصرية جامعة شرق لندن

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