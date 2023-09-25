شروط وموعد التقديم على 120 وظيفة طبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ

بدأت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل 120 وظيفة طبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ عن طريق الإعارة من وزارة الصحة.

تقع وظائف الطبيب المقيم ضمن وظائف الشئون الطبية بالمستشفى وتختص بمباشرة ومتابعة النواحى العلاجية للحالات المرضية والعلاجية ومتابعة تغيير الملاحظات التى تقررها الفحوص الطبية وتنفيذ السياسة العلاجية للمرضى المقيمين وكذلك تعليمات أعضاء هيئة التدريس الطبية والفنية والسياسة العامة للمستشفى والمحافظة على كرامة المهنة الطبية ومظهرها وتنظيم العلاقة بين العاملين بالمهنة من أطباء وهيئة التمريض.

موعد تقديم طلبات التوظيف

يبدأ التقديم لوظائف طبيب مقيم اعتبارًا من 25/9 حتى 8/10/2023، تقدم الطلبات شخصياً باليد باسم د.عميد كلية الطب البشرى مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ نشر الاعلان ولن يلتفت الى الطلبات التي تقدم قبل او بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.

المسميات الوظيفية المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة التخصصات الآتية: (3) طبيب مقيم تخصص جراحة القلب والصدر، عدد (6) طبيب مقيم تخصص الامراض الباطنة، (5) طبيب مقيم تخصص امراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعدية، (6) طبيب مقيم تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية، (8) طبيب مقيم تخصص الاشعة التشخيصية والتصوير الطبى، (6) طبيب مقيم تخصص امراض وجراحة العظام، (6) طبيب مقيم تخصص امراض النساء والتوليد، (6) طبيب مقيم تخصص الجراحة العامة، (5) طبيب مقيم تخصص طب القلب والاوعية الدموية، (5) طبيب مقيم تخصص طب وجراحة العيون، (3) طبيب مقيم تخصص الامراض الجلدية والتناسلية، (4) طبيب مقيم تخصص الامراض النفسية والعصبية، (4) طبيب مقيم تخصص جراحة التجميل والحروق، (5) طبيب مقيم تخصص علاج الاورام والطب النووى، (3) طبيب مقيم تخصص الروماتيزم والتاهيل والطب الطبيعى، (4) طبيب مقيم تخصص الامراض الصدرية، (5) طبيب مقيم تخصص جراحة الأذن والأنف والحنجرة، (6) طبيب مقيم تخصص طب الأطفال، (2) طبيب مقيم تخصص جراحة الأوعية الدموية، (11) طبيب مقيم تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الالم، (2) طبيب مقيم تخصص جراحة المسالك البولية، (1) طبيب مقيم تخصص طب السمع والاتزان بقسم الأذن والأنف والحنجرة، (8) طبيب مقيم تخصص طب الحالات الحرجة وطب الطوار، (4) طبيب مقيم تخصص جراحة المخ والاعصاب، (2) طبيب مقيم التخاطب بقسم الأذن و الأنف والحنجرة



أما عن المهارات المطلوبة، يشترط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن يكون من خريجي كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ دور نوفمبر 2020، نوفمبر 2021م، حاصل على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص، ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة طبيب مقيم أو معيد في أي كلية من كليات الطب البشري بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الاعلان، ولا يجوز ترشح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.